В Доминикане произошло землетрясение
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В Доминиканской республике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сообщение опубликовано в пятницу, 10 ноября.
Отмечается, что толчок был зафиксирован под землей в 17:22 по местному времени (в 20:22 по московскому) в 57 км к северо-западу от Пуэрто-Платы, в которой проживают около 146 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 км.
Информации о жертвах и разрушениях не было.
Доминиканская республика расположена в восточной части острова Гаити в Карибском море и на прибрежных островах. Западную часть острова – 36% территории, занимает Республика Гаити.
Крупное землетрясение, унесшее жизни более двух тысяч человек, произошло в Доминикане в январе 2010 года. Магнитуда толчков тогда составила 7,3. Множество человек пострадали от последствий землетрясения – наводнений, холеры и голода.
Ранее мы сообщали, что у побережья Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5.