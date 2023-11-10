Землетрясение произошло у побережья Курил в Тихом океане

Около 21 часа вечера пятницы, 10 ноября (13 часов по московскому времени) у побережья Курил в Тихом океане произошло землетрясение. Об этом сообщают в МЧС по Сахалинской области.

Магнитуда катаклизма составила 5,5, а очаг землетрясения находился на глубине в 97 километров, располагаясь в 270 километрах от острова Итуруп.

Спасатели комментируют, что ощущался катаклизм около трех баллов и особенно был заметен в трех населенных пунктах острова – пгт Курильск, селах Китовое и Рейдово, при этом опасность цунами не объявлялась.