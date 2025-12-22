В Донецке пресекли деятельность группировки, выманивавшей деньги у семей военнослужащих

В Донецке правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы, участники которой выдавали себя за юристов и обманывали граждан, включая участников специальной военной операции. О задержании группировки сообщила региональная прокуратура.

По информации ведомства, мошенники действовали в течение длительного периода — с мая 2024 по октябрь 2025 года. Под видом квалифицированных юристов они принимали деньги от клиентов за якобы предоставляемые юридические услуги, однако не собирались выполнять никаких реальных действий по их поручениям. Для усыпления бдительности жертв аферисты искусно имитировали активную работу, убеждая людей в том, что их проблемы находятся в процессе решения.

В рамках уголовного дела следствием уже установлено девять эпизодов мошеннической деятельности. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил один миллион рублей. Прокуратура подчеркнула, что среди обманутых граждан оказались не только участники СВО и члены их семей, но и другие социально незащищенные лица, особенно нуждающиеся в правовой поддержке. В отношении задержанных избрана мера пресечения, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.