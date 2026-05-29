«Завяз, как джип на болоте». Дизайнер Артемий Лебедев признался, что испытал ужас от пробного экзамена по обществознанию

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев решил проверить свои силы на пробном экзамене по обществознанию за девятый класс. Результат эксперимента поверг его в смятение: формулировки заданий показались ему крайне запутанными, а сам процесс — мучительным.

Как рассказал Лебедев, изначально он намеревался пройти тест в шутку, однако быстро «увяз» в сложных вопросах и определениях. В одном из выпусков обзора новостей дизайнер заявил, что некоторые понятия трактуются излишне громоздко. Например, термин «личность» (совокупность социально значимых качеств человека, складывающихся в ходе общественной жизни) вызвал у него недоумение.

Сравнив экзаменационные задания с разгадыванием кроссворда, Лебедев выразил искреннее сочувствие девятиклассникам, которым предстоит проходить через это испытание. По мнению блогера, ОГЭ могли намеренно усложнить, чтобы мотивировать часть школьников уходить в колледжи после девятого класса.

«Я просто там завяз, как джип на болоте. Это просто лютейший ужас», — поделился эмоциями Лебедев.

Добавим, что обществознание сохраняет статус самого востребованного предмета по выбору на Едином госэкзамене среди российских выпускников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в прошлом году этот предмет выбрали более 300 тысяч учащихся. Он подчеркнул, что обществознание играет важную роль в правовой подготовке молодежи, а также отметил внимание президента России к данной теме.

Ранее протоиерей Трушин заявил, что традиция читать Евангелие возвращается в семьи перед ЕГЭ.