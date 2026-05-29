Известная своими предсказаниями пандемии ковида и победы Дональда Трампа колумнист глянцевых журналов заявила о начале масштабного геополитического переформатирования. По ее словам, глобальный процесс нестабильности затянется до 2033 года, пишет runews24.ru.

Пророчество о взрывных изменениях политической карты

Известный британский астролог Джессика Адамс, имеющая тридцатилетний стаж работы в популярных глянцевых изданиях, озвучила крайне тревожный прогноз на ближайшее будущее. Как сообщает издание RuNews24.ru со ссылкой на ее прошлогоднее интервью таблоиду The Sun, главным переломным моментом для всей мировой системы станет июнь 2026 года.

По словам астролога, в начале лета произойдет некое взрывное событие, которое запустит внезапный и масштабный процесс перекройки географических границ. Адамс подчеркнула, что геополитические изменения затронут не только Украину и сопредельные государства, но также сектор Газа и обширные территории Ближнего Востока.

Затяжной кризис вокруг Украины и судьба руководства

Для тех, кто рассчитывает на скорое подписание мирных соглашений и завершение специальной военной операции, прогноз британки выглядит пессимистично. В ее видении конфликт перейдет в затяжную стадию без быстрых развязок.

Ключевые тезисы прогноза по зоне конфликта:

Линии фронта и новые реалии: Процесс изменения границ вокруг Украины ускорится летом 2026 года. Территория станет зоной долгосрочного геополитического противостояния.

Положение Владимира Зеленского: Прямого упоминания имени украинского лидера в предсказаниях Адамс нет. Тем не менее она говорит о беспрецедентном уровне давления на ключевые политические фигуры в зоне противостояния, что ставит любого руководителя в условия максимальной турбулентности и неопределенности.

Технологический прорыв, новые списки Эпштейна и эзотерический бум

Помимо глобальной политики, астрологический прогноз на лето 2026 года включает в себя ряд резонансных событий в других сферах жизни.

Что еще предсказала Джессика Адамс:

Скандал в США: Будут обнародованы новые имена высокопоставленных лиц из окружения покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, что спровоцирует масштабное международное расследование.

Нейросети нового поколения: Ожидается запуск революционной технологии «цифровой двойник» (Digital Twin) в социальных сетях. Искусственный интеллект научится детально имитировать человеческие эмоции и самостоятельно вести сложные переговоры.

Рост интереса к магии: На фоне тотальной нестабильности начнется массовое увлечение населения астрологией, картами Таро и другими эзотерическими практиками ради поиска стабильности.

Западные СМИ активно обсуждают данные заявления, однако скептики призывают помнить о законе больших чисел, согласно которому при большом количестве выдаваемых прогнозов совпадения неизбежны.