Тот самый пророк из Симпсонов идет во власть: он пообещал устроить американцам н

Автор знаменитого эпизода пророчества о президентстве Дональда Трампа официально объявил о планах побороться за Белый дом в 2028 году. Эксперты оценили реальные шансы создателя анимационного шоу, пишет NEWS.RU.

Пророк из Спрингфилда идет в большую политику

Один из ведущих авторов американского анимационного сериала «Симпсоны» Дэн Грини официально заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США в 2028 году. Режиссер и сценарист сообщил об этом решении в шутливом видеоролике, который он разместил в своих социальных сетях.

В начале видеозаписи Грини предстал перед зрителями в мантии и с искусственной бородой, назвав себя самопровозглашенным пророком. Он посетовал, что современные американские политики, включая Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, а также карьеристы из обеих партий и миллиардеры лишили рядовых граждан равенства ради денег и власти. Затем сценарист сорвал маскарадный костюм, оставшись в строгом деловом пиджаке, и напомнил, что на самом деле имеет юридическое образование, успешно сдал квалификационный экзамен и теперь готов запустить предвыборную платформу, ориентированную на равные возможности для всех жителей страны.

Подобный эпатажный образ выбран автором неслучайно. Дэн Грини получил широкую известность и неофициальное прозвище Пророк после того, как в марте 2000 года вышла написанная им 17-я серия 11-го сезона мультфильма. В этом эпизоде он с высокой точностью предсказал, что крупный бизнесмен в сфере недвижимости Дональд Трамп займет пост главы государства.

Российский политолог Малек Дудаков критически оценил политические амбиции американца. Эксперт выразил уверенность в том, что у сценариста нет реальных шансов на победу в избирательной кампании 2028 года. По мнению американиста, данная медийная активность организована исключительно ради создания шумихи и последующей монетизации популярности, что является стандартной практикой для США, где после подобных акций кандидаты обычно выпускают высокобюджетные мемуары.

Какие предсказания Симпсонов уже воплотились в реальность

Дэн Грини создавал сюжеты для проекта с 7-го по 11-й сезон, а после небольшого перерыва вернулся в команду в 13-м сезоне в 2002 году, оставаясь одним из ключевых авторов. За три десятилетия в эфире сериал накопил внушительный список совпадений с реальной историей.

Самые громкие технологические и мировые совпадения:

Катастрофы и вирусы: В 17-м сезоне авторы фактически описали крушение глубоководного аппарата «Титан» компании OceanGate, которое произошло в июне 2023 года при погружении к «Титанику». Также в 23-м сезоне демонстрировалась вспышка вымышленного пандоравируса на круизном лайнере MV Hondius, отправившая суда на карантин, а в 9-м сезоне была детально показана эпидемия лихорадки Эбола, охватившая мир в 2014 и 2015 годах.

Гаджеты и наука: Сериал предвосхитил появление умных часов, программ для видеозвонков задолго до релиза FaceTime, функций автоматического подбора слов при вводе текста, а также открытие бозона Хиггса.

Спорт и скандалы: Сценаристы угадали триумф команд Washington Redskins и Dallas Cowboys в главных матчах по американскому футболу, победу сборной США по керлингу на зимней Олимпиаде 2010 года, массовую слежку со стороны Агентства национальной безопасности США и коррупционные расследования в ФИФА 2015 года.

Что из пророчеств сериала может сбыться в будущем

Поклонники и аналитики продолжают искать скрытые смыслы в старых сезонах проекта, выделяя несколько глобальных событий, которые пока не произошли в реальном мире.

В частности, специалисты портала FandomWire напоминают о сюжете 7-го сезона, где поднималась тема наступления глобального продовольственного дефицита на планете. Кроме того, в 6-м и 11-м сезонах создатели продемонстрировали масштабный экономический кризис в США, серьезный политический хаос, а также тотальную зависимость человеческой цивилизации от технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Среди прочих нереализованных идей значатся официальный первый контакт с инопланетными расами, масштабная климатическая катастрофа и начало новой неизвестной пандемии.