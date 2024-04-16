В Электрогорске задержали мужчину, который угрожал убийством сотруднице АЗС

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который угрожал убийством сотруднице автозаправочной станции в Электрогорске.

В ведомство поступила информация о том, что на станции сработала тревожная сигнализация. Росгвардейцы незамедлительно выехали на место инцидента.

На станции их встретила оператор. Женщина рассказала, что между ней и неким мужчиной произошел конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры злоумышленник достал нож и пригрозил женщине, что убьет ее.

Сотрудница, испугавшись, нажала тревожную кнопку, а мужчина скрылся на личном авто. Вскоре его задержали недалеко от места случившегося. Злоумышленником оказался местный житель в возрасте 69 лет.