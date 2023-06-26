В этом году в Подмосковье установили почти 186 тысяч датчиков утечки газа
Фото: [Пресс-служба АО «Мособлгаз»]
С начала 2023 года в Московской области жителям установили почти сто восемьдесят шесть тысяч датчиков утечки газа. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин. Тема обсуждалась в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководством областного правительства и главами округов.
Министр уточнил, что среди лидеров по установке датчиков: Наро-Фоминский городской округ, Власиха, Лосино-Петровский, Зарайск, Шатура, Подольск, Можайск, Пушкинский, Котельники, Ступино.
Также Александр Самарин отметил, что за это время проведено 40 350 замен «гибкой подводки» в жилье. В этой работе среди лучших: Балашиха, Домодедово, Ленинский, Мытищи, Наро-Фоминский, Подольск, Реутов, Серпухов, Ступино, Шатура.