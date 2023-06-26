В этом году в Подмосковье установили почти 186 тысяч датчиков утечки газа

С начала 2023 года в Московской области жителям установили почти сто восемьдесят шесть тысяч датчиков утечки газа. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин. Тема обсуждалась в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководством областного правительства и главами округов.