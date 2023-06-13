В Германии признались, что не смогут компенсировать Украине потери подбитых танков

Германия не сможет заменить Украине каждый подбитый танк Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt.

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. Но что мы сделаем..., так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5», – сказал глава военного ведомства Германии.

Писториус пообещал, что к концу года таких машин будет больше сотни.

Западная бронетехника активно уничтожается в ходе украинского контрнаступления, которое ВСУ не могут в достаточной степени поддержать артиллерией и авиацией.

Сегодня Минобороны опубликовало кадры с трофейными танками Leopard и американскими БМП Bradley. Некоторые машины оказались в рабочем состоянии. Экипажи украинских военных просто оставили их, отступая на Запорожском направлении.