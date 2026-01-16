В Грозном распространяется информация о возможном ДТП с участием сына главы Чечни Адама Кадырова

Согласно этим сообщениям, автомобильный кортеж Кадырова-младшего, двигавшийся на высокой скорости, столкнулся с помехой на дороге, что привело к масштабной аварии с участием нескольких автомобилей. Источники утверждают, что после инцидента пострадавший был доставлен в Республиканскую клиническую больницу, а дороги к медучреждению якобы перекрыты.

Примечательно, что первоначально в некоторых источниках информация подавалась с указанием на возможное участие в аварии известного бойца MMA Хамзата Чимаева, однако позже эти утверждения были опровергнуты самими публикаторами. На данный момент нет официальных комментариев от властей Чеченской Республики, представителей семьи Кадыровых или правоохранительных органов. Также отсутствуют фото- и видеодоказательства, подтверждающие факт происшествия.