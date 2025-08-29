В ХМАО толпа кавказцев потребовала извинений у участника «Русской общины»

В городе Пыть-Ях группа лиц кавказской внешности окружила члена «Русской общины», требуя принести извинения, о чем сообщил телеграм-канал данного движения.

На опубликованных видеоматериалах запечатлена группа мужчин, названных каналом «бородачами» из-за их характерного внешнего вида. Один из них дал указание человеку, снимавшему видео, прекратить запись.

Предпосылкой конфликта стала видеозапись, на которой житель города заснял человека, предположительно кавказской национальности, находящегося в нетрезвом состоянии. Вскоре после этого данного мужчину разыскали выходцы с Кавказа и вынудили его записать видео с извинениями.

По информации канала, в регионе существует некий чат под названием «кавказская община», который, вероятно, служит для координации действий в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Следует отметить, что это не первый случай, когда Ханты-Мансийский автономный округ упоминается в связи с вопросами, касающимися мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Череповце задержали двоих мигрантов по делу об изнасиловании женщины.