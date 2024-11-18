В Карелии семь районов остались без света из-за сильного шторма

Сразу в семи районах республики Карелия пропало электроснабжение. Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу филиала компании «Россети Северо-Запад», причиной блэкаута стал разразившийся там в минувшее воскресенье, 17 сентября, шторм.

При этом сообщается, что в социально значимых объектах перебоев с электричеством не зафиксировано.

«Перебои с подачей электричества зафиксированы в населенных пунктах Прионежского, Пряжинского, Кондопожского, Олонецкого, Лахденпохского, Пудожского и Медвежьегорского районов», — говорится в сообщении.

В настоящее время ремонт поврежденных линий электропередач одновременно ведут порядка 28 аварийных бригад. Отмечается, доступ к ЛЭП сильно затруднен из-за поваленных штормом деревьев.

Ранее сообщалось, что на южном берегу Крыма более 6 тыс. человек остались без света из-за аварии.