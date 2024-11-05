На южном берегу Крыма более 6 тыс человек остались без света из-за аварии
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Не менее шести тысяч человек сидят в настоящее время в Алуште и близлежащих поселках на южном берегу Крыма без электричества, сообщил в своем Telegram-канале первый замминистра республиканского Минтопэнерго Владимир Воронкин.
По его словам, причиной блэкаута является произошедшая ближе к вечеру вторника, 5 ноября, авария, спровоцировавшая отключение электроэнергии на части полуострова.
«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК „Крымэнерго“ произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах городского округа Алушта», — написал Воронкин
Он отметил, что отключения затронули, помимо Алушты, курортный поселок Партенит и находящиеся поблизости девять сел. На месте уже работают аварийные бригады, восстанавливая электроснабжение на указанном участке.
«Обесточено: 52 ТП, 2685 точек поставок (6172 человек). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — добавил Воронкин.