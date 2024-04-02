На Украине рассказали, с чем связаны кадровые чистки Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак повлиял на кадровые чистки в Совете национальной безопасности и обороны, пишет украинское издание «Страна.ua».

Политолог Константин Бондаренко считает, что Ермак начал вычищать чуждые ему элементы в указанных структурах.

Издание, ссылаясь на источник в политических кругах, отмечает, что кадровые перестановки свидетельствуют о том, что президент Украины Владимир Зеленский полностью доверяет Ермаку.

По мнению политолога Руслана Бортника, сейчас на Украине наблюдается оформление новой стратегии управления страной, где главным органом является Офис президента, а Ермак фактически стал главой правительства.

Накануне украинский лидер принял решение уволить нескольких своих советников и помощник. В отставку были в том числе отправлен директор и основатель студии «Квартал-95» Сергей Шефир, уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.

В феврале свой пост покинул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сейчас он является Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Великобритании. Вместо него должность главкому ВСУ заняла Александр Сырский.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ходе телемарафона заявил, что украинские лидер намерен инициировать реформирование правительства.