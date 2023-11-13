В Коломне задержали местного жителя, шпионившего по заданию украинца

На территории воинской части в Коломне задержали 23-летнего местного жителя, который передавал Украине сведения о военных объектах в Подмосковье, сообщает «База» .

По информации издания, инцидент произошел в минувшую субботу. Военнослужащие обнаружили на территории части неизвестного мужчину. Он заявил, что просто прогуливается, однако в телефоне у злоумышленника нашли тридцать шесть фотографий военных объектов, пять скриншотов с геолокацией и переписку с украинцем.

Уточняется, что задержанного передали спецслужбам. Позднее правоохранители обнаружили по месту жительства мужчины пять телефонов, два компьютера и семь бутылок с зажигательной смесью. Также из переписки следовало, что житель Коломны уже не раз получал вознаграждение за передачу данных Украине.

Ранее сообщалось, что двух жителей Подмосковья задержали при попытке подорвать воинскую часть в Дмитровском районе по заданию СБУ.