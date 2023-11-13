В Коломне задержали местного жителя, шпионившего по заданию украинца
Baza: у военной части в Коломне задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины
Фото: [©Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости]
На территории воинской части в Коломне задержали 23-летнего местного жителя, который передавал Украине сведения о военных объектах в Подмосковье, сообщает «База».
По информации издания, инцидент произошел в минувшую субботу. Военнослужащие обнаружили на территории части неизвестного мужчину. Он заявил, что просто прогуливается, однако в телефоне у злоумышленника нашли тридцать шесть фотографий военных объектов, пять скриншотов с геолокацией и переписку с украинцем.
Уточняется, что задержанного передали спецслужбам. Позднее правоохранители обнаружили по месту жительства мужчины пять телефонов, два компьютера и семь бутылок с зажигательной смесью. Также из переписки следовало, что житель Коломны уже не раз получал вознаграждение за передачу данных Украине.
Ранее сообщалось, что двух жителей Подмосковья задержали при попытке подорвать воинскую часть в Дмитровском районе по заданию СБУ.