Двое парней задержаны при попытке подорвать воинскую часть в Подмосковье по заданию СБУ

Полицейские задержали двоих молодых людей при подготовке ими теракта на территории воинской части в Московской области, передает Baza.

Как приводится в публикации, диверсия готовилась на территории воинской части в Дмитровском районе. Отмечается, что все последнее время 19-летний Матвей и 18-летний Юрий собирали информацию о находящейся на территории военного объекта военной технике.

«По мнению следователей, 19-летний Матвей и 18-летний Юрий 8 ноября проникли на территорию воинской части. Они собирали информацию о технике, которую можно уничтожить <…> по указанию спецслужб Украины», — приводится в сети.

В отношении задержанных полицейскими возбуждено уголовное дело по статье за подготовку террористического акта. Паре диверсантов грозит до 20 лет тюрьмы.