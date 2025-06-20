В Крыму задержали двух мужчин за попытку поджога релейных шкафов

В Сакском районе Крыма сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, готовивших диверсию на релейных шкафах на железнодорожных путях, передает ТАСС.

По информации силовых структур, жители Сакского района и Евпатории выполняли поручение кураторов из Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Мужчины признались в работе на украинские спецслужбы и сообщили, что задания от них получали через мессенджер.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Расследование дела продолжается, и сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства планируемого теракта.

Ранее подобное задержание произошло в Краснодарском крае. Там силовики задержали троих мужчин, которые по наводке кураторов пытались поджечь релейный шкаф.