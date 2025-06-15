На Кубани задержали троих мужчин, пытавшихся за деньги поджечь релейный шкаф

Сотрудники транспортной полиции в Краснодарском крае задержали троих мужчин, которые пытались совершить поджог релейного шкафа неподалёку от станции «Краснодар-2». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале МВД-Медиа.

Сообщается, что сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили следы намеренного повреждения металлической конструкции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых работниками транспортной полиции и краевого управления ФСБ России, были задержаны трое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Двое из них ранее имели проблемы с законом.

«В полицию от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение о том, что вблизи станции „Краснодар-2“ выявлено частичное повреждение релейного шкафа, отвечающего за безопасность на железной дороге», — говорится в сообщении.

Как сообщили представители правоохранительных органов, юноши признались, что, получив в мессенджере предложение о незаконном заработке от анонимного отправителя, они согласились совершить противоправные действия за финансовое вознаграждение.

По предварительным сведениям, злоумышленники хотели совершить поджог релейного шкафа, но не смогли завершить начатое из-за обстоятельств, которые от них не зависели.

Начато расследование по факту покушения на террористический акт, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемые были взяты под стражу. В результате происшествия движение поездов не было нарушено.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку поджога железной дороги в Приморье по заданию Украины.