В МЧС рассказали о ложном минировании избирательного участка в Красногорске

Неизвестные заявили о «минировании» школы в Красногорске, где располагалось четыре избирательных участка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

На место оперативно прибыл кинологический расчет, взрывоопасных предметов не было обнаружено, вызов оказался ложным, уточнили в главке.

Там добавили, что речь идет о школе на улице Карбышева. Эвакуация не проводилась.

Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс назвал провалившимися попытки провокаторов сорвать президентские выборы.