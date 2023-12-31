В Минобороны рассказали об ответе на обстрел Белгорода
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В Минобороны рассказали об ударах возмездия в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов в Белгороде.
«В ответ на обстрел ВСУ Белгорода ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным режимом Киева», – говорится в сообщении.
По последним данным, переданным губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сегодня утром число жертв ракетного удара ВСУ выросло до 24 человек. Всего пострадали 108 человек.
Различные повреждения в городе получили 37 многоквартирных домов, а также частные домовладения и социальные объекты.