В Московской области ожидаются сильный дождь и порывистый ветер

По данным ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 октября до 10:00 на отдельных территориях Московской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь и усиление южного ветра с порывами до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по региону призывает жителей к бдительности. Спасатели рекомендуют по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также не укрываться под навесами и временными сооружениями.

Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и при необходимости припарковаться в безопасном месте. Дома следует надежно закрыть окна и балконы, а также подготовить вещи на случай отключения электроэнергии. В экстренных ситуациях нужно незамедлительно обращаться по единому номеру вызова экстренных служб.

