В Москве обнаружили тело кандидата в депутаты Ульяновской области

Возле многоэтажного дома в Москве обнаружили тело мужчины, баллотировавшегося в депутаты Ульяновской области от КПРФ.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, погибшим оказался 37-летний Олег Николаев, снимавший жилье в доме, расположенном на проспекте Вернадского в столице.

Его тело было найдено рядом с указанным зданием. В квартире, где проживал Николаев, обнаружены препараты с успокоительным эффектом, предназначенные для борьбы с тревожными состояниями.

Известно, что в 2019 году Николаев выдвигал свою кандидатуру на выборах в депутаты городского поселения Ишеевка Ульяновской области, однако не сумел получить поддержку избирателей в необходимом объеме.

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