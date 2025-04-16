Умершего актера Алферова могут похоронить в Болгарии как безродного

Владимир Алферов скончался в Болгарии. По законам этой страны, тело может быть передано только родственникам, которых у него не осталось. По этой причине киноактера могут похоронить на болгарской территории как безродного. Об этом изданию «Аргументы и факты» сообщила невеста покойного Людмила Щепеткова.

По словам Щепетковой, у Алферова умерли все его братья. С племянницами никак не могут связаться, чтобы договориться с ними о получении тела их дяди. На данный момент болгарские власти отправили запрос в Узбекистан, гражданином которого являлся Алферов. Сама невеста не может получить тело из-за законов Болгарии.

«По болгарским законам забрать его тело для захоронения могут только родственники. Мы с ним не успели оформить отношения, поэтому по закону я ему никто», — указала она.

Вскоре может быть принято решение о похоронах Алферова в Болгарии, как безродного. С момента его смерти скоро уже исполнится 40 дней. Массовому зрителю актер известен по фильму «Солнечный удар».

Ранее Щепеткова заявила, что в смерти ее жениха много загадочного. Она считает, что его могли отравить подозрительные люди, с которыми он контактировал последнее время. Она не исключила, что все дело было в картинах или другом дорогом имуществе Алферова.