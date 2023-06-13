В Москве произошел пожар на рынке «Садовод»
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На одном из крупнейших московских рынков «Садовод» на юго-востоке столицы начался пожар, сообщает Baza.
Возгорание произошло в восьмом торговом ряду. В настоящее время проводится эвакуация посетителей рынка и торговцев.
Площадь пожара составляет 20 кв. м. Сохраняется угроза дальнейшего распространения огня.
Ранее в «Садоводе» загорелось 27 мая. Тогда пожар был замечен быстро, была испорчена лишь незначительная часть выставленных на продажу вещей.
Похожий пожар в «Садоводе» был и в ноябре прошлого года, когда загорелись два павильона с одеждой. В обоих предыдущих случаях пострадавших среди людей не было.