В Москве произошел пожар на рынке «Садовод»

На одном из крупнейших московских рынков «Садовод» на юго-востоке столицы начался пожар, сообщает Baza.

Возгорание произошло в восьмом торговом ряду. В настоящее время проводится эвакуация посетителей рынка и торговцев.

Площадь пожара составляет 20 кв. м. Сохраняется угроза дальнейшего распространения огня.

Ранее в «Садоводе» загорелось 27 мая. Тогда пожар был замечен быстро, была испорчена лишь незначительная часть выставленных на продажу вещей.

Похожий пожар в «Садоводе» был и в ноябре прошлого года, когда загорелись два павильона с одеждой. В обоих предыдущих случаях пострадавших среди людей не было.