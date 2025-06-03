В Москве задержаны мошенники, продавшие фальшивые золотые слитки на $3 млн

В российской столице взяты под стражу двое членов организованной преступной группировки (ОПГ), подозреваемых в крупномасштабном мошенничестве с фальшивыми золотыми слитками на сумму в сотни миллионов рублей. Информацию об этом предоставили в Следственном комитете РФ «Ленте.ру».

Следствие установило, что в 2025 году пятеро злоумышленников скооперировались для реализации преступной схемы. Их целью был обман лиц, стремящихся к прибыли от перепродажи золота в Объединенных Арабских Эмиратах. Мошенники заключали с жертвами фиктивные договоры на поставку слитков, искусно имитирующих драгоценный металл.

Злоумышленники самостоятельно изготавливали подделки, фальсифицировали документы о происхождении и передавали их обманутым заказчикам. В результате преступных действий они завладели цифровыми активами потерпевших на общую сумму, эквивалентную $3 млн.

На данный момент двум задержанным предъявлены официальные обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, согласно части 4 статьи 159 УК РФ. Свою вину они отрицают.

Остальным участникам ОПГ обвинения предъявлены в отсутствие, так как они скрываются от правосудия и объявлены в общероссийский розыск.

Ранее сообщалось, что в Челябинске ищут след украинца, покинувшего город перед атакой дронов.