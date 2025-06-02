В Челябинске ищут след украинца, покинувшего город перед атакой дронов

Украинец Артем Тимофеев, которого подозревают в причастности к атаке дронов в Челябинске, покинул город за несколько дней до инцидента. Mash сообщает, что он мог владеть фурами, с которых запускались беспилотники.

В истории с атакой дронов на Челябинск появился новый подозреваемый — гражданин РФ украинского происхождения Артем Тимофеев. По данным телеграм-канала Mash, мужчина покинул город незадолго до ЧП. Предполагается, что именно он мог быть владельцем фур, с которых запускались беспилотники.

Тимофеев переехал в Россию в 2018 году вместе с женой Екатериной. Они выбрали Миасс, где жил его отец — местный бизнесмен, работавший в сфере сельского хозяйства. Позже пара перебралась в Екатеринбург, а затем — в Челябинск. Екатерина устроилась тату-мастером в студию «Мастерская 9099». Ранее на Украине она занималась модным дизайном и писала эротические рассказы.

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