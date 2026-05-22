В Новороссийске отражают атаку беспилотников

Вечером 22 мая Новороссийск подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram -канале.

По словам мэра, российские военные ведут работу по отражению налета БПЛА. Все экстренные и оперативные службы города были переведены в режим максимальной готовности.

На фоне угрозы власти ввели временные ограничения движения. В частности, перекрыт участок дороги со стороны Геленджика в направлении Новороссийска — от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также со стороны Кабардинки. Кроме того, закрыт проезд в районе набережной от улицы Исаева до Суворовской.

Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности, держаться подальше от окон и не выходить на набережную. Также городские власти призвали граждан не публиковать в социальных сетях фото и видео работы систем ПВО, спецслужб и объектов, связанных с отражением атаки.

Ранее сообщалось, что за ночь на подлете к Москве силы ПВО сбили три беспилотника.