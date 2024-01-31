В Мособлизбиркоме сообщили о кибератаке на членов избирательных комиссий

Безопасность

Фото: [Unsplash.com]

В Московской областной Избирательной комиссии сообщили о кибератаке, которая была совершена вечером в среду на членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

«На подмосковных организаторов выборов из территориальных и участковых избирательных комиссий сегодня вечером произошла кибератака», - говорится в сообщении Избиркома региона.

В комиссии отметили, что в личные мессенджеры членов комиссий стали приходить сообщения от якобы сотрудников силовых структур с целью получения информации о персональных данных.

«Это мошенники! Мособлизбирком просит всех членов комиссий быть предельно бдительными и реагировать исключительно на официально запросы и письма», - подчеркнули в Избиркоме области.

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