В Наро-Фоминске задержали рабочих, которые не пускали в квартиру ее собственников. Инцидент произошел в Апрелевке, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, двое уроженцев среднеазиатских республик 1991 и 1960 годов рождения, занимавшихся строительными работами, не пропускали собственников квартиры в помещение. Кроме того, один из рабочих разместил в квартире свои вещи.

Нарушителей задержали, и незаконно занятое жилое помещение было освобождено. На 33-летнего рабочего составили протокол об административном правонарушении. Подробности инцидента устанавливаются.