В Новосибирске подростки устроили опасные заезды на самокатах

В Новосибирске группа подростков была задержана полицией за рискованную езду на арендованных электросамокатах. Об этом сообщил портал MK.RU, ссылаясь на данные пресс-службы областного управления МВД.

Как передает издание, молодые люди облюбовали для катания оживленную улицу Дачную. Некоторые из подростков передвигались по двое на одном самокате, другие демонстрировали различные трюки, в том числе езду на одном колесе. Подобное поведение привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские через громкоговоритель обратились к подросткам с требованием прекратить опасные игры. Однако те проигнорировали предупреждение и попытались скрыться с места происшествия.

В правоохранительном ведомстве сообщили о задержании 11 несовершеннолетних нарушителей. С ними и их родителями были проведены разъяснительные беседы о недопустимости подобного поведения.

