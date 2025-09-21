В Тюмени школьники унизили сверстника за его внешний вид и одежду
Школьники Тюмени заставили ровесника жевать шнурки на видео из-за его одежды
В Тюмени группа подростков подвергла жестоким издевательствам своего сверстника, унижая его из-за одежды. Инцидент, сопровождавшийся плевками в рот и принуждением к жеванию шнурков, был зафиксирован на видео. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «ЧС Тюмень».
Как сообщает источник, инцидент произошел в окрестностях тюменской школы №43. Причиной агрессии стала одежда и внешний вид школьника, в частности, внимание привлекли его светлые шнурки. Процесс травли и унижений был задокументирован участниками на камеру.
На представленных видеоматериалах видно, как подростки оскорбляют жертву, плюют ему в рот, заставляют жевать шнурки и высказывают угрозы физической расправы.
В УМВД по Тюменской области заявили, что личности всех причастных к инциденту установлены. В настоящее время ведется проверка обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что школьники разнесли новые туалеты ради лайков в соцсетях.