В Тюмени школьники унизили сверстника за его внешний вид и одежду

В Тюмени группа подростков подвергла жестоким издевательствам своего сверстника, унижая его из-за одежды. Инцидент, сопровождавшийся плевками в рот и принуждением к жеванию шнурков, был зафиксирован на видео. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «ЧС Тюмень».

Как сообщает источник, инцидент произошел в окрестностях тюменской школы №43. Причиной агрессии стала одежда и внешний вид школьника, в частности, внимание привлекли его светлые шнурки. Процесс травли и унижений был задокументирован участниками на камеру.

На представленных видеоматериалах видно, как подростки оскорбляют жертву, плюют ему в рот, заставляют жевать шнурки и высказывают угрозы физической расправы.

В УМВД по Тюменской области заявили, что личности всех причастных к инциденту установлены. В настоящее время ведется проверка обстоятельств произошедшего.

