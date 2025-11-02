В Одесской области работник ТЦК увез велосипедиста в микроавтобусе

В Одесской области произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), который спровоцировал ДТП с велосипедистом, а затем силой затащил пострадавшего в автомобиль. Об этом сообщила «Страна.ua».

Как видно на опубликованных в Сети кадрах, сотрудник ТЦК выбежал на проезжую часть, чтобы остановить велосипедиста, схватившись за его транспорт. Вслед за этим к месту происшествия подбежал другой человек в военной форме, который, не вдаваясь в объяснения, поднял гражданина и насильно поместил его в подъехавший микроавтобус.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге мужчина открыл стрельбу в ТЦК после одного вопроса, двое пострадали.