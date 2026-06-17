Аллу Пугачеву в розовом мини вновь заметили на прогулке с мужем-иноагентом

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин* продолжают жить на Кипре. Накануне супругов заметили на набережной Лимассола, передает The Voice. 77-летняя певица выбрала для прогулки яркое розовое мини-платье и белые кроссовки. Галкин был в серой футболке, черных шортах и удобной обуви.

Супруги держались за руки. Внимательные прохожие заметили, что певица опиралась на трость — у нее давние проблемы с ногами, и в последнее время она часто использует палку при ходьбе.

Накануне с Пугачевой и Галкиным сфотографировалась жительница Украины. Она отметила, что давно мечтала встретить своих кумиров.

Напомним, певица с мужем и двумя детьми покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО). Пугачева и Галкин сначала обосновались в Израиле, но из-за обострения ближневосточного конфликта пара уехала на Кипр.

Пугачеву нередко можно заметить на улицах Лимассола в отличие от ее мужа. Юморист часто колесит по Европе со своими концертами.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин без Аллы Пугачевой посетил концерт украинской артистки Верки Сердючки.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.