Красивые цветы оказались опаснее: названы 5 опасных растений, которые встречаются на даче

Некоторые популярные и внешне безобидные растения могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Эксперты напомнили, какие виды способны вызывать ожоги, отравления и другие опасные последствия. Об этом сообщил РБК .

Какие растения на даче могут быть опасны

На дачных участках и вблизи них можно встретить растения, контакт с которыми способен привести к серьезным проблемам со здоровьем. Некоторые из них вызывают ожоги, другие содержат токсичные вещества, а отдельные виды находятся под особым контролем законодательства.

Борщевик вызывает сильные ожоги

Одним из самых опасных растений считается борщевик Сосновского. Его сок при попадании на кожу повышает чувствительность к солнечному свету и может стать причиной тяжелых ожогов.

Кроме того, растение быстро распространяется и остается серьезной проблемой для многих регионов страны.

Ипомея может привести к уголовной ответственности

В семенах ипомеи трехцветной содержится эргин — вещество, оборот которого ограничен законом.

Выращивание этого растения в определенном количестве может повлечь административную или уголовную ответственность, поэтому владельцам участков рекомендуют внимательно относиться к выбору декоративных культур.

Ясенец опасен даже без прикосновения

Ясенец, известный также как дикий бадьян, способен вызывать болезненные ожоги кожи. В некоторых случаях контакт с растением сопровождается повышением температуры и ухудшением самочувствия.

Особую опасность представляет период цветения, когда многие пытаются сорвать или понюхать привлекательные цветы.

Лютик может навредить глазам

Распространенный возле водоемов лютик содержит вещества, вызывающие раздражение и ожоги.

При попадании сока в глаза возможны серьезные последствия, включая временное ухудшение зрения.

Аконит считается одним из самых ядовитых растений

Аконит, который также называют борцом клобучковым, содержит крайне токсичные соединения. При тяжелом отравлении они способны вызвать паралич дыхательной системы и остановку сердца.

Специалисты предупреждают, что опасность может представлять даже вода, в которой длительное время находились срезанные цветы.