Сто баллов на ЕГЭ — не мечта, а реальность: истории успеха школьников Волоколамска

В Волоколамском муниципальном округе в 2026 году уже четыре выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ. Последний стобалльник — Максим Горячев из Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3: он показал максимальный результат по русскому языку.

Успеху способствовали усердная работа школьника и поддержка педагога — учитель русского языка и литературы Екатерина Николаевна Голованова сопровождала Максима в процессе подготовки к экзамену.



Ранее высший балл на едином госэкзамене получили: Елена Варанкина (ВСОШ № 2) — по химии (ее готовила Ирина Викторовна Колядкина), Виктория Антонова (Гимназия № 1) — по литературе (под руководством Ольги Павловны Ивушкиной) и Степан Полозов (ВСОШ № 3) — по истории (его наставником была Антонина Николаевна Волкова).