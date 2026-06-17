В Омской области выявили новые очаги бешенства и ввели карантин

В двух населенных пунктах Омской области выявили новые очаги бешенства. Власти ввели карантинные ограничения на срок до двух месяцев, а жителям напомнили об опасности смертельной инфекции, пишет superomsk.

В Омской области обнаружили новые очаги бешенства

В Омской области зафиксированы новые случаи бешенства среди животных. Опасный вирус выявили в селе Гостиловка Полтавского района и селе Ситниково Нижнеомского района.

В связи с обнаружением инфекции в населенных пунктах введены карантинные меры. В Гостиловке ограничения будут действовать до 15 августа, а в Ситниково — до 10 августа.

Какие ограничения вводятся

На территориях, признанных эпизоотическими очагами, установлен ряд запретов. В частности, нельзя лечить заболевших восприимчивых животных, ввозить и вывозить их за пределы карантинной зоны, а также проводить перемещение и перегруппировку животных.

Кроме того, посещение очагов инфекции посторонними лицами будет ограничено на весь период действия карантина.

Бешенство уже привело к гибели людей

С начала 2026 года случаи бешенства в Омской области выявлялись неоднократно. Инфекция регистрировалась не только среди животных, но и среди людей.

По ранее опубликованным данным, с начала года от бешенства в регионе скончались 3 человека. Как сообщалось, как минимум в 2 случаях заражение произошло после контакта с домашними животными.

Власти усиливают меры контроля

Новые случаи заболевания стали основанием для введения дополнительных ограничений и усиления ветеринарного контроля. Специалисты продолжают проводить противоэпизоотические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасной инфекции.