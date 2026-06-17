Ученые обнаружили неожиданную связь между кошками и опасным психическим расстройством

Исследователи проанализировали научные работы и обнаружили статистическую связь между содержанием кошек и повышенным риском расстройств шизофренического спектра. Однако прямых доказательств того, что домашние питомцы вызывают заболевание, пока нет. Подробный анализ опубликован на портале academic.oup.com.

Ученые вновь изучили влияние кошек на здоровье человека

Специалисты провели анализ ранее опубликованных исследований и выявили возможную статистическую связь между владением кошками и повышенным риском расстройств, связанных с шизофренией. При этом авторы подчеркивают, что речь идет исключительно о корреляции, а не о доказанной причинно-следственной зависимости.

Шизофрения остается одним из наиболее сложных психических заболеваний, механизм возникновения которого до сих пор полностью не раскрыт. Среди возможных факторов развития рассматриваются наследственность, особенности окружающей среды и биологические процессы в организме.

Откуда появилась эта гипотеза

Предположение о возможной связи между кошками и шизофренией появилось еще в 1995 году. Тогда исследователи обратили внимание на паразита Toxoplasma gondii, который может находиться в организме кошек и передаваться человеку.

Однако специалисты отмечают, что заразиться токсоплазмозом можно не только через домашних животных. Источником инфекции также способны стать плохо приготовленное мясо, загрязненная вода и некоторые продукты питания.

Что известно о токсоплазмозе

Во многих случаях заражение протекает без выраженных симптомов. Тем не менее паразит способен длительное время сохраняться в нервной системе человека, что вызвало интерес ученых к его потенциальному влиянию на работу мозга.

Несмотря на это, убедительных доказательств того, что токсоплазмоз напрямую приводит к развитию шизофрении, пока не получено.

Результаты исследований остаются противоречивыми

Одни научные работы показывают наличие статистической связи между содержанием кошек и повышенным риском расстройств шизофренического спектра. Другие исследования подобных закономерностей не обнаруживают.

Кроме того, специалисты обращают внимание на данные, свидетельствующие о возможной связи между кошачьими укусами и риском некоторых психических нарушений. Однако и эта тема требует дополнительного изучения.

Ученые призвали к новым исследованиям

Авторы анализа считают, что существующие данные пока не позволяют делать окончательные выводы. Многие работы имеют ограничения, поэтому для получения более точной картины необходимы масштабные и качественные исследования.

На сегодняшний день специалисты не рекомендуют рассматривать наличие кошки в доме как доказанный фактор риска развития шизофрении.