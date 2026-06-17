Сокол в раскаленном авто: жители Лобни спасли хищника

Жители Лобни стали свидетелями вопиющего случая жестокого обращения с диким животным. Во дворе дома № 59 горожане заметили сокола, запертого в салоне автомобиля, который стоял под палящим солнцем. Птица лежала прямо под лобовым стеклом и, судя по состоянию, испытывала сильные страдания. Очевидцы сняли произошедшее на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям, сообщает REGIONS.

По словам очевидцев, на солнце машина превратилась в настоящую духовку, и пернатому хищнику, оставленному без воды и доступа к воздуху, было крайне тяжело. Возмущенные горожане обратились с вопросом, насколько законно содержание диких хищных птиц в неволе и какое наказание грозит владельцу.

Как выяснилось в ходе разбирательства, владелец иномарки допустил нарушения сразу по нескольким статьям закона. Свою оценку сложившейся ситуации в комментарии для REGIONS дал преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин РТУ МИРЭА, юрист Андрей Мелентьев.

По словам эксперта, с 1 сентября 2025 года в РФ вступил в силу строгий запрет на содержание соколов и иных хищных птиц в частных жилых помещениях и обычных квартирах. Данное ограничение было установлено постановлением Правительства РФ и будет действовать вплоть до осени 2031 года, пояснил специалист.

«Исключение сделано только для зоопарков, цирков и других учреждений, имеющих специальную лицензию. Для частных лиц содержание сокола в городе незаконно», — подчеркнул Мелентьев.

Мера наказания, как пояснил юрист, напрямую зависит от того, к какой видовой категории принадлежит пернатый пленник. Если сокол не относится к охраняемым видам, владельцу грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб., а сама птица будет изъята. Однако в случае, если экспертиза установит, что в машине находился краснокнижный сапсан либо балобан, ответственность значительно возрастает.

«Если птица пострадает или погибнет, наступает уголовная ответственность по статье „Жестокое обращение с животными“. Санкция — штраф до 80 тыс. руб.либо лишение свободы до трех лет. Если наступили тяжкие последствия — штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок от трех до пяти лет», — прокомментировал юрист.

Ранее сообщалось, что птицы разобрали сенную инсталляцию во дворе Звенигородского манежа.