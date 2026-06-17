«Ушел и оставил троих детей»: блогер Ольга Нечаева объявила о расставании с мужем из-за измены

Популярная блогерша Ольга Нечаева с аудиторией более 1 млн подписчиков, сделала неожиданное заявление. Она сообщила о расставании с мужем Максимом, пишет Super.

По ее словам, супруг ушел из семьи, оставив ее одну с тремя детьми. Ольга назвала бывшего мужа эгоистом, который не осознает последствий взрослой жизни и ответственности за близких.

Для 29-летней Нечаевой решение Максима стало настоящим шоком. Она призналась, что была готова простить и принять его, но он сделал выбор в пользу ухода и другой женщины.

«Нас больше нет. 8 лет совместной жизни. Трое маленьких детей и один большой эгоизм, который не знает о последствиях взрослой жизни», — написала Нечаева.

Ольга подчеркнула, что не использует случившееся для привлечения внимания. Она не хочет хайпа и намерена раскрыть подробности позже. Сейчас девушка пытается отвлекаться и заниматься собой, чтобы пережить этот кризис.

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