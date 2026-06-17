Елена Летучая порадовала поклонников свежими кадрами с отдыха

Бывшая ведущая телепроекта «Ревизорро» Елена Летучая поделилась свежими снимками с отдыха, передает Super. На новых фотографиях она предстала перед подписчиками в белоснежном бикини на фоне живописного пейзажа. Образ ведущей дополнили стильные солнцезащитные очки, изящные ожерелья и живой цветок в волосах.

Фото: [ соцсети ]

Кроме того, Летучая опубликовала снимок в черном бикини, сделанный в номере отеля. На этом фото она зачесала светлые волосы назад, создав более лаконичный и строгий образ. Поклонники отметили, что даже без сложных аксессуаров и макияжа телеведущая выглядит потрясающе.

Фото: [ соцсети ]

Но не только отдых привлек внимание к Елене. Незадолго до этих снимков она удивила публику сменой имиджа. Летучая сделала короткую стрижку и примерила яркий макияж с красной помадой и черными стрелками. В этом образе она позировала перед зеркалом в белом жакете на голое тело и брюках в тон, дополнив лук черным кожаным ремнем, массивными браслетами и кольцами.

Фото: [ соцсети ]

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