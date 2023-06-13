В Петербурге начался крупный пожар в производственном здании
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание неподалеку от станции метро Купчино, сообщили в городском управлении МЧС.
Пожар происходит в здании по адресу Витебский проспект, 111. В нем находятся автосервис, компании по ремонту кондиционеров и производству сварочных работ.
К ликвидации пожара привлечены крупные силы – восемь единиц техники и 40 человек личного состава.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
Сегодня утром из-за технологического сбоя произошел пожар на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе. С огненной стихией быстро справились, никто не пострадал.