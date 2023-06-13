В Петербурге начался крупный пожар в производственном здании

В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание неподалеку от станции метро Купчино, сообщили в городском управлении МЧС.

Пожар происходит в здании по адресу Витебский проспект, 111. В нем находятся автосервис, компании по ремонту кондиционеров и производству сварочных работ.

К ликвидации пожара привлечены крупные силы – восемь единиц техники и 40 человек личного состава.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Сегодня утром из-за технологического сбоя произошел пожар на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе. С огненной стихией быстро справились, никто не пострадал.