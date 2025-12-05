В Подмосковье для осужденных женщин впервые провели акцию «Онкопатруль»
Акция «Онкопатруль» прошла в Подмосковье для осужденных женщин
Фото: [ГУФСИН России по Московской области]
В Подмосковье для осужденных женщин впервые проводится профилактическая акция «Онкопатруль», направленная на сохранение репродуктивного здоровья, выявление и профилактику онкологических заболеваний, она пройдет на базе женской исправительной колонии № 1 ГУФСИН России по региону. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
Мероприятие организовали Управление медико-санитарного обеспечения ФСИН России и Федеральный национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава РФ. Женщины смогли пройти обследование у ведущих врачей.
«Несмотря на то что уровень медицинского обеспечения в наших учреждениях находится на высоком уровне, это действительно особая возможность для осужденных проверить свое здоровье и обратиться за помощью к лучшим представителям медицинской профессии», – отметила начальник УОМСО ФСИН России Ольга Янченко.
В рамках визита начальник подмосковного ГУФСИН Александр Ветров, начальник МСЧ-50 ФСИН России Наталья Бернгардт совместно с руководством учреждения ознакомили специалистов с условиями жизни осужденных.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.