В Подмосковье осудят женщину за незаконный оборот более 57 кг наркотиков

В Подмосковье осудят уроженку Челябинской области за незаконный оборот наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

С лета 2022 года по осень 2023-го женщина и ее соучастники оборудовали нарколаборатории в частном доме в Егорьевске и на заброшенной ферме в Коломне.

Преступную деятельность злоумышленников пресекли в сентябре 2023-го. Из незаконного оборота было изъято пятьдесят семь килограммов наркотиков, а также почти 570 килограммов прекурсоров.

Женщина арестована. Уголовное дело передали в городской суд Коломны для рассмотрения по существу.