В Подмосковье предстанет перед судом водитель грузовика, устроивший массовое ДТП с жертвами

В Подмосковье предстанет перед судом житель Тверской области, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в Кашире. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В конце июля прошлого года обвиняемый, находясь за рулем грузового седельного тягача с полуприцепом, ехал по дороге Р-22 «Каспий» в Кашире. В пути он нарушил ПДД, в результате чего произошло попутное столкновение с легковушкой Hyundai Creta. От удара легковушку вынесло на полосу встречного движения, что привело к массовой аварии.

В результате массового ДТП загорелся один из автомобилей. Водитель транспортного средства впоследствии скончался в медучреждении. Пассажир той же машины получил тяжелые травмы.

Уголовное дело в отношении мужчины передали в Каширский городской суд для рассмотрения по существу.