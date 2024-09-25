В Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения

Второго октября с 10:30 до 12:00 на территории Московской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен, доведением до населения сигнала оповещения «Внимание всем!» и передачей в 10:43 информации по телевидению и радио: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Информация о проведении комплексной проверки также будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем»» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных телеканалов (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр) и радиоканалов (Вести ФМ, Маяк, Радио России) и телеканала областного вещания «Телеканал 360 Новости», заблаговременно установить на смартфоны мобильные приложения «МЧС России» и «112 МО» для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.