В Подмосковье стало меньше квартирных краж

В августе в Подмосковье зарегистрировали почти 4,6 тысячи преступлений, этот показатель снизился на 1,1 процента, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В последний месяц лета в регионе зафиксировали 150 хулиганств, свыше 120 разбоев, 535 грабежей и более 8,6 тысячи случаев мошенничества.

Также произошло 520 квартирных краж и 250 угонов автомобилей. Данные показатели снизились на 22 и 37,7 процента соответственно.

В августе в Подмосковье установили 564 факта нарушения ПДД, произошло свыше двухсот аварий со смертельным исходом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам Московской области обеспечить безопасность школ и детсадов.