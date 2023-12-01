В Подмосковье задержали латиноамериканца-наркодилера, разыскиваемого Интерполом

В подмосковных Мытищах был задержан гражданин одной из стран Латинской Америки почти с килограммом наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратились жители деревни Бородино. Они поделились подозрениями в отношении группы граждан, проживающих в одном из местных домов. По словам жителей, указанные личности могли заниматься оборотом наркотиков.

Сотрудники полиции выехали на место. Там возле подъезда они остановили 28-летнего латиноамериканца. Мужчина заметно занервничал, и его обыскали. В результате у иностранца нашли 214 свертков с порошком.

В квартире, на которую жаловались жители, обнаружили четыре пластиковых контейнера и 183 полимерных свертка с аналогичным порошком, который оказался метилэфедроном. Общий вес вещества составил почти килограмм.

Выяснилось, что задержанный иностранец находится в международном розыске по каналам Интерпола за совершение аналогичных преступлений. На мужчину завели уголовное дело и арестовали.