В подмосковном пункте отбора в Балашихе для кандидатов созданы комфортные бытовые условия

Добровольцам, прибывающим в Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен в Балашихе, предоставляют проживание, трехразовое питание, обмундирование.

Будущим контрактникам помогают оформить документы, созданы условия для прохождения медицинской комиссии и собеседования с психологом, есть возможность проконсультироваться с юристами, нотариусами, представителями банков и другими специалистами. Большое значение имеет военная подготовка, в которой задействованы опытные инструкторы и ветераны боевых действий, которые делятся опытом и профессиональными навыками с добровольцами.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — отметил ранее губернатор Андрей Воробьев.

Стоит подчеркнуть, что единовременная выплата контрактникам в Подмосковье одна из самых больших по стране, она составляет 600 тысяч рублей. Каждый военнослужащий также получает зарплату, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а в последствии и увеличенную пенсию.

Есть право на кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам, кроме алиментов, сохранение рабочего места, академотпуск, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медучреждениях, приобретение жилья по военной ипотеке. Предусмотрены льготы и для семей военных: детские путевки в лагеря отдыха, квоты на обучение в вузах, бесплатные завтрак и обед в школе с 1 по 11 классы, бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей.

Подробную информацию о работе Московского областного пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе можно получить по телефону горячей линии: 8-495-990-77-77, на сайте или в чат-боте.