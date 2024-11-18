В подмосковном Раменском сбили летевший атаковать Москву дрон ВСУ

Боевые расчеты противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Раменским городским округом Подмосковья под утро понедельника, 18 ноября, вражеский беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил в своем аккаунте в соцсетях столичный мэр Сергей Собянин.

Как пояснил градоначальник, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. В настоящее время на месте происшествия находятся специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в Telegram-канале.

В начале прошлой недели также сообщалось о массированной атаке украинских беспилотников на Брянскую область. Всего за несколько часов ВС РФ перехватили 15 БПЛА противника, на земле обошлось без пострадавших.