В Польше рассказали, когда Украина получит истребители F-16

По словам бывшего командующего сухопутными войсками Польши, генерала Скшипчака, Украина может получить истребители F-16 в ближайшие 2-3 месяца. Об этом пишет РИА Новости .

Он также выразил уверенность в том, что перед предстоящим саммитом НАТО, запланированным на июль, произойдет событие, которое подтвердит надежность и достойность Украины в праве получения самолетов.

По мнению Скшипчака, предоставление истребителей F-16 является не только демонстрацией технической мощи, но и сигналом о том, что Украина заслуживает доверия со стороны международного сообщества.

Истребители F-16, также известные как «Fighting Falcon», являются многоролевыми военными самолетами. Они представляют собой легкие маневренные истребители с передним горизонтальным оперением и широким спектром возможностей. F-16 широко применяются во многих странах мира, включая США и их союзников, благодаря своей мощности, маневренности и возможностям для выполнения различных задач в воздухе и на земле.